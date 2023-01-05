Kısmetse Olur Furkan "Susmak istemiyorum her şey kurgu" dedi her şeyi tek tek ifşa etti! Kemerlerinizi bağlayın ortalık karışacak
5 yıl sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur başladığı günden bu yana skandallarla gündeme geliyor. Önce photoshop skandalı sonrasında Tolga Kandemir'in cinsel içerikli paylaşımları derken bu kez de, yarışmaya yeni katılan Furkan Can Ağca hakkında eski sevgilisini darp ettiği sonrasında çıplak fotoğraflarını yayınladığı haberi gün yüzüne çıkmıştı. Ancak gelin görün ki yarışmada sular durulmuyor. Yarışma pek sevilmeyen bir isim haline gelen Furkan Can Ağca yarışmanın kurgu olduğunu açıkladı. Ve sonrasında olanlar oldu. İşte haberin detayları...
05.01.2023 09:18 - Son Güncelleme: 05.01.2023 09:18
Sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Furkan Can Ağca'nın daha sonra kız arkadaşını darp ettiği ve "Bu kadın eskort" diyerek çıplak fotoğraflarını yayınladığı ortaya çıkmıştı.