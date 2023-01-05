Afra Saraçoğlu böyle yakalandı ortalık gerim gerim gerildi nasıl kaçacağını şaşırdı! Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'i...
Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbiriyle çok yakıştırılıyor. Bir yanda bunlar olurken bir yanda dizinin setinden de pek çok haber geliyor. Bu kez Afra Saraçoğlu sette görüntülendi. Sonra bakın neler neler oldu.
05.01.2023 09:01 - Son Güncelleme: 05.01.2023 09:01
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı,Yalı Çapkını son bölümde Seyran ve Ferit'in yalıya dönüyor. Yeni bölümde, Ferit'in Sultan'la görülmesi ve sonrasında babası ve yengesini görmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını'nın fragmanı kadar dizide oynayan oyuncular da sosyal medyada gündemde.
Son dönem 4 yıllık sevgilisiyle ayrıldığı için dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, set hazırlığında yakalandı. Oyuncunun, özel karavanında hazırlık yaptıktan sonra bornozuyla sokakta görüntülenmesi seti alarma geçirdi.