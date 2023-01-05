Afra Saraçoğlu böyle yakalandı ortalık gerim gerim gerildi nasıl kaçacağını şaşırdı! Yalı Çapkını’nın Seyran ve Ferit’i...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı,Yalı Çapkını son bölümde Seyran ve Ferit'in yalıya dönüyor. Yeni bölümde, Ferit'in Sultan'la görülmesi ve sonrasında babası ve yengesini görmesi dikkat çekti. Yalı Çapkını'nın fragmanı kadar dizide oynayan oyuncular da sosyal medyada gündemde.