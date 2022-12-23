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Haberler Magazin Kısmetse Olur'un Cansel'inden yatakta olay video! 'Noel Anne' oldu yarı çıplak haline sosyal medyada yorum yağdı: "Ne olmuş sana böyle?"

Kısmetse Olur'un Cansel'inden yatakta olay video! 'Noel Anne' oldu yarı çıplak haline sosyal medyada yorum yağdı: "Ne olmuş sana böyle?"

Kısmetse Olur'un Cansel'inden yatakta olay video! 'Noel Anne' oldu yarı çıplak haline sosyal medyada, "Ne olmuş sana böyle?" yorumları yağdı. Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük Instagram'dan paylaştığı yarı çıplak videosuyla sosyal medyada tepki çekti. Değişimiyle de şaşırtan Cansel Çördük kısa sürede gündem oldu.

23.12.2022 10:27 - Son Güncelleme: 23.12.2022 10:55
Kısmetse Olur’un Cansel’inden yatakta olay video! ’Noel Anne’ oldu yarı çıplak haline sosyal medyada yorum yağdı: Ne olmuş sana böyle?

"NE OLMUŞ SANA BÖYLE?"

Kısmetse Olur'un Cansel'inden yatakta olay video! 'Noel Anne' oldu yarı çıplak haline sosyal medyada tepkili yorumlar yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur’un Cansel’inden yatakta olay video! ’Noel Anne’ oldu yarı çıplak haline sosyal medyada yorum yağdı: Ne olmuş sana böyle?

5 yıl aradan sonra tekrar başlayan Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları da gündemden düşmüyor.

Cansel Çördük yataktan paylaştı! Sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı | VİDEO

Kısmetse Olur’un Cansel’inden yatakta olay video! ’Noel Anne’ oldu yarı çıplak haline sosyal medyada yorum yağdı: Ne olmuş sana böyle?

Kısmetse Olur yarışmasında tanındıktan sonra değişimiyle ve sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çeken Cansel Çördük Instagram paylaşımıyla gündemde.

Kısmetse Olur’un Cansel’inden yatakta olay video! ’Noel Anne’ oldu yarı çıplak haline sosyal medyada yorum yağdı: Ne olmuş sana böyle?

Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.

Kısmetse Olur’un Cansel’inden yatakta olay video! ’Noel Anne’ oldu yarı çıplak haline sosyal medyada yorum yağdı: Ne olmuş sana böyle?

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca değişimiyle değil sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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