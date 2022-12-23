Kısmetse Olur'un Cansel'inden yatakta olay video! 'Noel Anne' oldu yarı çıplak haline sosyal medyada yorum yağdı: "Ne olmuş sana böyle?"
Kısmetse Olur'un Cansel'inden yatakta olay video! 'Noel Anne' oldu yarı çıplak haline sosyal medyada, "Ne olmuş sana böyle?" yorumları yağdı. Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük Instagram'dan paylaştığı yarı çıplak videosuyla sosyal medyada tepki çekti. Değişimiyle de şaşırtan Cansel Çördük kısa sürede gündem oldu.
23.12.2022 10:27 - Son Güncelleme: 23.12.2022 10:55
5 yıl aradan sonra tekrar başlayan Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları da gündemden düşmüyor.
Cansel Çördük yataktan paylaştı! Sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı | VİDEO