Kısmetse Olur Elif'in siz bir de estetiksiz halini görün! Henüz19 yaşında ama yüzünde yok yok! Sedat'ın kara sevdası Elif Nur Yel...
Bir dönemin fenomen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Elif. Yarışmaya sonradan dahil olan ve 19 yaşında olduğunu söyleyen Elif şimdilerde damat adayı Sedat'la inişli çıkışlı bir aşk yaşıyor. Yarışmanın en çok merak edilen isimlerinden biri olan Elif Nur Yel hakkında araştırma yapanlar estetiksiz halini görünce gözlerine inanamadı. İşte detaylar.
08.03.2023 11:58 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:59
Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 9 gelin ve 9 damat adayı ile kaldığı yerden devam ediyor. Entrika ve kaosa doyacağımız yapım haftanın altı günü yayınlanıyor.