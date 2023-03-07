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Haberler Magazin Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan 8 yıl önce boşanmıştı

Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan 8 yıl önce boşanmıştı

Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan 8 yıl önce boşanmıştı... Çağla Şıkel ile 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ile gündemde. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, şimdilerde Nail Gönenli ile boy gösteriyor. İşte sık sık birlikte vakit geçiren aşıkların Emirgan çıkarması...

07.03.2023 12:57 - Son Güncelleme: 07.03.2023 13:15
Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’dan 8 yıl önce boşanmıştı

Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan 8 yıl önce boşanmıştı...

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Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’dan 8 yıl önce boşanmıştı

Aşk orucunu bozan Çağla artık kaçmıyor...

Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’dan 8 yıl önce boşanmıştı

Adı son dönemde pek çok isimle anılsa da net olarak bir açıklama yapmayan Çağla Şıkel sonunda aşk bombasını patlatmıştı.

Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’dan 8 yıl önce boşanmıştı

Uzun süreli yalnızlığını avukat Nail Gönenli ile sonlandıran Çağla Şıkel, önceki gün yeni sevgilisiyle Emirgan'daki bir mekânda görüntülendi. Son dönemde birlikte sık sık kameralara takılan ikili arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldığı için objektifleri fark etmedi. Şıkel ve Gönenli birkaç saat kaldıkları mekândan birlikte ayrıldı.

Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ’dan 8 yıl önce boşanmıştı

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı.

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