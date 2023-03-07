Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli bir an olsun ayrılmıyor! Oğullarının babası olan Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan 8 yıl önce boşanmıştı...

Uzun süreli yalnızlığını avukat Nail Gönenli ile sonlandıran Çağla Şıkel, önceki gün yeni sevgilisiyle Emirgan'daki bir mekânda görüntülendi. Son dönemde birlikte sık sık kameralara takılan ikili arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldığı için objektifleri fark etmedi. Şıkel ve Gönenli birkaç saat kaldıkları mekândan birlikte ayrıldı.