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Kısmetse Olur Daniela'dan skandal itiraf! Tankut'un büyük aşkıydı gerçeği yıllar sonra açıkladı ağızlar açık kaldı: "Evli bir adamla..."

Kısmetse Olur Daniela'dan skandal itiraf! Tankut'un büyük aşkıydı gerçeği yıllar sonra açıkladı eski gelin adayı sözleriyle ağızlaı açık bıraktı. 2015 yılında başlayan evlilik programı Kısmetse Olur bir dönemin çok konuşulan programlarındandı. Kısmetse Olur yarışmacıları hala konuşulmaya devam ederken, programa Tankut'la yaşadığı aşkla damga vuran Daniela, Instagram'dan kendisine gelen soruya verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi. İşte gerek değişimleri, gerek özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen Kısmetse Olur yarışmacılardan olan Daniela'nın itirafı...

21.08.2022 13:59 - Son Güncelleme: 21.08.2022 13:59
Kısmetse Olur Daniela’dan skandal itiraf! Tankut’un büyük aşkıydı gerçeği yıllar sonra açıkladı ağızlar açık kaldı: Evli bir adamla...

"EVLİ BİR ADAMLA..."

Kısmetse Olur Daniela'dan skandal itiraf! Tankut'un büyük aşkıydı, gerçeği yıllar sonra açıkladı ağızlar açık kaldı.

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Kısmetse Olur Daniela’dan skandal itiraf! Tankut’un büyük aşkıydı gerçeği yıllar sonra açıkladı ağızlar açık kaldı: Evli bir adamla...

Ekranların gelmiş geçmiş en entrika dolu yarışma programı Kısmetse Olur, yarışmacıları ile hala gündemde. 2015'te yayınlandığı ilk günden itibaren farklı konsepti ile dikkat çeken Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı.

Kısmetse Olur Daniela’dan skandal itiraf! Tankut’un büyük aşkıydı gerçeği yıllar sonra açıkladı ağızlar açık kaldı: Evli bir adamla...

Eski yarışmacılar şimdilerde hala popülerliğini korurken Kısmetse Olur evinde damat adayı Tankut'la yaşadığı aşkla akıllara kazınan eski gelin adayı Daniela Grajdeanu, itirafıyla şaşkına çevirdi.

Kısmetse Olur Daniela’dan skandal itiraf! Tankut’un büyük aşkıydı gerçeği yıllar sonra açıkladı ağızlar açık kaldı: Evli bir adamla...

Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı 2017 yılında yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur yarışması bir döneme damgasını vurmuştu. Yarışmada, hayatlarının aşkını arayan 7 damat ve 7 gelin adayının flört etmesiyle evlilik kararı alan çifte büyük ödül veriliyordu.

Kısmetse Olur Daniela’dan skandal itiraf! Tankut’un büyük aşkıydı gerçeği yıllar sonra açıkladı ağızlar açık kaldı: Evli bir adamla...

Sık sık gündeme gelen gelin ve damat adayları sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bu kez de Tankut'la yaşadığı aşkla adını duyuran Daniela'dan bomba gibi bir açıklama geldi.

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