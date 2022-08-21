Jennifer Lopez ile büyük aşkı Ben Affleck'in düğünü başladı 3 gün 3 gece sürecek! Masalsı düğünden ilk kareler ortaya çıktı: "JLO kuğu gibi"
Jennifer Lopez ile büyük aşkı Ben Affleck'in düğünü başlad! 3 gün 3 gece sürecek olan masalsı düğünden ilk kareler ortaya çıktı, "JLO kuğu gibi" yorumları sosyal medyada yerini aldı. Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki evinde başlayan dünyanın konuştuğu düğünden kareleri gündeme bomba gibi düştü. İşte 18 yıl sonra 'yeniden' diyen Jennifer Lopez ile büyük aşkı Ben Affleck'in düğün fotoğrafları...
21.08.2022 13:10 - Son Güncelleme: 21.08.2022 13:10
"JLO KUĞU GİBİ"
Jennifer Lopez ile büyük aşkı Ben Affleck'in düğünü başladı! Masalsı düğünden ilk kareler ortaya çıktı...
İŞTE RÜYA DÜĞÜNDEN İLK KARELER
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 yılında nişanlanmışlardı.
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 3 gün 3 gece sürecek düğünleri ise Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki evinde başladı.