Prenses Diana'nın ölümüne neden olan 1997'deki feci kazadan kurtulan tek kişiydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Hala yara izleri taşıyor"
Prenses Diana'nın ölümüne neden olan 1997'deki feci kazadan kurtulan tek kişiydi! Prenses Diana'nın koruması ve onu öldüren kazadan kurtulan tek kişi olan Trevor Rees-Jones, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Şimdi 54 yaşında olan Jones'un, hala yıllar önce yaşanan kazanın izlerini taşıdığı görüldü. Kazanın ardından yaşadıkları ise şaşırttı.
HALA YARA İZLERİ TAŞIYOR
Prenses Diana'nın ölümüne neden olan 1997'deki feci kazadan kurtulan tek kişiydi! Yıllar sonra ortaya çıktı. Yıllar önce Prenses Diana'yı öldüren araba kazasından kurtulan tek kişi Diana'nın koruması Trevor Rees-Jones'du. Şimdi 54 yaşında olan Jones, bir mağazada alışveriş yapan ailesini aracında beklerken görüntülendi.
10 GÜN KOMADA KALDI
SERVET KAZANIYOR
1 ay boyunca hastanede kalan Jones, daha sonra tekrar İngiltere'ye döndü. O zamanlar sadece fısıldayarak ve cevapları yazarak iletişim kurabiliyordu. Şimdi karısı ve iki çocuğuyla birlikte birkaç dönümlük bir arazide kurulu büyük bir müstakil evde yaşıyor. İyileştiğinden beri uzun süre yurtdışında çalıştığı iddia edilen Jones'un Houston, Teksas merkezli bir petrol hizmetleri devi olan Halliburton'un güvenlik direktörü olarak bir servet kazandığı iddia edildi. Jones şimdi, beş yıl önce memleketi Shropshire'a döndüğünden beri Covid-19 aşılarından birinin arkasındaki ilaç devi AstraZeneca'nın güvenlik şefi olarak çalışıyor.