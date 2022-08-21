Prenses Diana'nın ölümüne neden olan 1997'deki feci kazadan kurtulan tek kişiydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: "Hala yara izleri taşıyor"

SERVET KAZANIYOR

1 ay boyunca hastanede kalan Jones, daha sonra tekrar İngiltere'ye döndü. O zamanlar sadece fısıldayarak ve cevapları yazarak iletişim kurabiliyordu. Şimdi karısı ve iki çocuğuyla birlikte birkaç dönümlük bir arazide kurulu büyük bir müstakil evde yaşıyor. İyileştiğinden beri uzun süre yurtdışında çalıştığı iddia edilen Jones'un Houston, Teksas merkezli bir petrol hizmetleri devi olan Halliburton'un güvenlik direktörü olarak bir servet kazandığı iddia edildi. Jones şimdi, beş yıl önce memleketi Shropshire'a döndüğünden beri Covid-19 aşılarından birinin arkasındaki ilaç devi AstraZeneca'nın güvenlik şefi olarak çalışıyor.