Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen paylaşım yaptı tefe kondu "Para kazanmak zorundayım" dedi kaldığı yerden devam etti
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye yasta. Pek çok kişi ve kuruluş yardım seferberliği düzenlerken, kimi ünlü isimler de kendilerince yaptıkları paylaşımlarla depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak kimileri bunca acının üzerine çoktan normalleşti bile. 5 yıl sonra geri dönen Kısmetse Olur'un eski sezon gelin adaylarından Cansel Çördük'ün paylaşımı bunun kanıtı gibi...
22.02.2023 09:46 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:49
Bir dönem Kısmetse Olur adlı programda Eser West ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Cansel Çördük'ün son paylaşımları sosyal medyayı kızdırdı.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur'da gelin adayı olan Cansel Çördük uzun süredir Amerika'da yaşıyor.
Gündemden adı bir türlü düşmeyen Cansel Çördük, son olarak yine sosyal medya paylaşımlarıyla olay oldu.