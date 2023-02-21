ABD'li aktör Alec Baldwin 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı! Film setindeki kaza davasında flaş gelişme!
ABD'li aktör Alec Baldwin 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı... Film setindeki kaza davasında flaş gelişme! ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin Ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili yeni gelişme yaşandı. ABD'nin New Mexico eyaletinde çekilen Rust adlı film setinde, Ekim 2021'de bir sahnenin provası sırasında ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olmuştu. Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili Baldwin ve setteki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed'in "kasıtsız adam öldürmek" suçundan suçlanacağını aktararak, ikili hakkında ay sonuna kadar dava açılacağını duyurmuştu. O davada flaş bir gelişme yaşandı.
ABD'li aktör Alec Baldwin 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı... Film setindeki kaza davasında flaş gelişme!
Alec Baldwin, hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu "Rust" filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in yanlışlıkla ölümüne neden olmuştu.
ABD'nin New Mexico eyaletinde savcılar, film çekimi sırasında provada silahı ateşleyerek görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin hakkında istenen beş yıl hapis cezasını düşürme kararı aldı.
The Guardian'da yer alan habere göre, film setinde hata sonucun görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan Alec Baldwin hakkında istenen beş yıl ceza düşürüldü. Kasıtsız adam öldürme suçundan yargılanan Baldwin, suçlu bulunursa en fazla 18 ay hapis cezası alacak.
Savcıların kararı, Baldwin'in avukatlarının mahkemeye sunulan ateşli silahların genişletilmesi kanunun olayın gerçekleştiği tarihte eyalet yasalarında yürürlükte olmadığını belirtmesinin ardından geldi.
Baldwin'in avukatları, kendisine karşı açılan davada ateşli silah takviyesinin kullanılmasının, ABD anayasasındaki bir eylemin yasal cezalarının geriye dönük olarak değiştirilmesini yasaklayan bir hükmünü ihlal etmesi nedeniyle anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.Santa Fe savcıları, Baldwin'in hukuk ekibiyle hukuki ihtilaflardan kaçınma kararı aldıklarını söyledi.