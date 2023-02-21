ABD'li aktör Alec Baldwin 'kasıtsız adam öldürmekle' suçlanmıştı... Film setindeki kaza davasında flaş gelişme!

Savcıların kararı, Baldwin'in avukatlarının mahkemeye sunulan ateşli silahların genişletilmesi kanunun olayın gerçekleştiği tarihte eyalet yasalarında yürürlükte olmadığını belirtmesinin ardından geldi.

Baldwin'in avukatları, kendisine karşı açılan davada ateşli silah takviyesinin kullanılmasının, ABD anayasasındaki bir eylemin yasal cezalarının geriye dönük olarak değiştirilmesini yasaklayan bir hükmünü ihlal etmesi nedeniyle anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.Santa Fe savcıları, Baldwin'in hukuk ekibiyle hukuki ihtilaflardan kaçınma kararı aldıklarını söyledi.