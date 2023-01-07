Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen kayıtları ifşalandı mahrem görüntülerini paylaşmış! Estetiksiz halinden sonra bu kez mesajları ifşa
Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Cansel Ayanoğlu. Pembeye olan düşkünlüğü, maddiyata önem vermesini açıklaması ve damat adayı Oğulcan'la yakınlaşması derken Cansel Ayanoğlu çok konuşulan bir isim haline dönerken bir kızı olduğu gerçeği bir kez daha şaşırtmıştı. Cansel Ayanoğlu bu kez sosyal medyaya sızan müstehcen görüntüleriyle gündeme geldi.
07.01.2023 11:59 - Son Güncelleme: 07.01.2023 12:26
2017 yılında final yapan Kısmetse Olur yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yapım 12 Aralık Pazartesi günü yepyeni bir formatla yeniden başladı.
Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 9 gelin ve 9 damat adayı ile kaldığı yerden devam ediyor. Entrika ve kaosa doyacağımız yapım haftanın altı günü yayınlanıyor.
Yeniden milyonlarca kişiyi kendisine bağlayan yapımda en dikkat çeken gelin adaylarından biri Cansel Ayanoğlu oldu.