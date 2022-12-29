Murat Boz saç bile ektirmişti... Sağ gösterip sol vurdu meğer radarındaki isim Ayça Ayşin Turan değil Hazal Subaşı'ymış! Bomba detay ifşa oldu
Murat Boz saç bile ektirmişti... Sağ gösterip sol vurdu meğer radarındaki isim Ayça Ayşin Turan değil Hazal Subaşı'ymış! Bomba detay ifşa oldu. Adı bir süredir ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'la adı anılan ünlü şarkıcı Murat Boz'un, gönlünü bir başka oyuncuya kaptırdığı iddia edildi. Hazal Subaşı'nı yakın takibe alan Murat Boz'dan gelen hamleye karşılık gecikmedi. İşte detaylar...
Murat Boz saç bile ektirmişti... Sağ gösterip sol vurdu meğer radarındaki isim Ayça Ayşin Turan değil Hazal Subaşı'ymış! Bomba detay ifşa oldu...
Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz, bir davette karşılaşmışlardı. Davette yakınlaştıkları hatta samimi bir şekilde dans ettikleri konuşulan çift iddiaya göre birbirine aşık oldu.
Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi. Hatta büyük aşkı Aslı Enver ile evlilik istemediği için ilişkisine son verdiği konuşulan Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyordu.
Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ile şarkıcı Murat Boz'un bir süredir birlikte olduğu iddia edilmişti. Ayça Ayşin Turan, hakkında çıkan şarkıcı 'Murat Boz'la aşk' iddialarını yalanlayarak; "Size soruyorum, siz yazıp çiziyorsunuz. Aslında benim size sormam lazım; 'neden böyle haberler yapıyorsunuz?" demişti.
"AYÇA İLE İLİŞKİM YOK"
Murat Boz'dan saç ektirmesini istediği yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok!" açıklamasını yapmıştı. Önceki haftalarda bir organizasyonun yılbaşı partisine katılan Murat Boz, konuyla ilgili ilk kez konuşmuş ve aşk iddialarına son noktayı koymuştu: Ayça ile ilişkim yok!