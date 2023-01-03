Özcan Deniz 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar’la sahnede dudak dudağa! Şaşkın bakışlara hiç mi hiç aldırmadılar

Eski eşi ve oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la sorunlu bir ayrılık dönemi geçiren ve sonrasında da pek çok defa mahkemeye yolu düşen Özcan Deniz şu sıralar 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'la aşk yaşıyor.