Özcan Deniz 23 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'la sahnede dudak dudağa! Şaşkın bakışlara hiç mi hiç aldırmadılar
Feyza Aktan'la olaylı bir ayrılık dönemi geçiren Özcan Deniz sonrasında Samar Dadgar'da mutluluğu bulmuştu. Biten evliliğinin ardından 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar'la aşk yaşayan Deniz'in ikinci kez nikah masasına oturması bekleniyor... Tüm bunlar olurken Özcan Deniz ile Samar Dadgar yeni yıla da beraber girdi. Özcan Deniz'in sahne aldığı anlarda sevgilisi Samar Dadgar'la dudak dudağa görüntü vermekten de çekinmedi.
03.01.2023 10:50 - Son Güncelleme: 03.01.2023 11:24
Eski eşi ve oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la sorunlu bir ayrılık dönemi geçiren ve sonrasında da pek çok defa mahkemeye yolu düşen Özcan Deniz şu sıralar 23 yaş küçük aşkı Samar Dadgar'la aşk yaşıyor.
Henüz boşanmadan aşk yaşadıkları iddia edilen Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın aşkı doludizgin devam ediyor.