Hadise'nin sütyensiz 'tbt'sine karşı eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay havuz paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı: "Misillemenin böylesi..."
Hadise'nin sütyensiz 'tbt'sine karşı eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay havuz paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı, "Misillemenin böylesi..." yorumları havada uçuştu. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan şarkıcı son dönemde kendini yeniliyor. Uzun zamandır gece hayatında görünmeyen Hadise son dönemde arkadaşlarıyla eğleceden eğlenceye koşuyor. Paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çeken Hadise Instargam'dan iç çamaaşırsız eski karelerini paylaştı, ardından Mehmet Dinçerler'den gelen havuz 'tbt'si ikilinin takipçilerini harekete geçirdi.
23.12.2022 09:16 - Son Güncelleme: 23.12.2022 09:22
"MİSİLLEMENİN BÖYLESİ..."
Hadise'nin sütyensiz 'tbt'sine karşı eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay havuz paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı, "Misillemenin böylesi..." yorumları havada uçuştu.
Boşandıktan sonra önce kafasını dinleyen ardından da sağlığıyla ilgilenen Hadise, konser maratonundan fırsat buldukça kendini eğlenceye vuruyor.
"HADİSE'NİN KEYFİ YERİNDE YİNE MAŞALLAH"
Geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise dansıyla dikkat çekti. Zor günler yaşayan ünlü şarkıcıyı görenler ise, "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah" yorumları yaptı.
SİBEL CAN SAHNEDE HADİSE MASADA DÖKTÜRDÜ
Kurtlarını döken Hadise bir yandan Sibel Can bir yandan kıvırdı.