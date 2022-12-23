Hadise'nin sütyensiz 'tbt'sine karşı eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay havuz paylaşımı! Sosyal medya yıkıldı: "Misillemenin böylesi..."

"HADİSE'NİN KEYFİ YERİNDE YİNE MAŞALLAH"

Geçtiğimiz günlerde Sibel Can'ı izlemeye giden Hadise dansıyla dikkat çekti. Zor günler yaşayan ünlü şarkıcıyı görenler ise, "Hadise'nin keyfi yerinde yine maşallah" yorumları yaptı.