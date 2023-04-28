Mehmet Ali Erbil'in 'dozunda' giyinen kızı Yasmin Erbil bikinili pozlarıyla ortalığı ısıttı! Yasmin Erbil yine sınır tanımadı
3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in 2 numara olan kızı Yasmin Erbil aşk hayatıyla gündemde. Şu sıralar Survivor adlı yarışma programıyla tanınan Yiğit Poyraz'la doludizgin bir aşk yaşayan Yasmin, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Yasmin parayla haber yaptırıyor" yorumuna sert çıkan Erbil yaz sezonunu açtı. Erbil bikinili pozlarını paylaştı.
28.04.2023 09:01 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:02
Şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızı Yasmin Erbil yaz sezonunu açtı. Bikinili pozlarını paylaşan Erbil sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...