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Akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen soruları duyunca küplere bindi "Ne yapacaksınız sağlığımı?" İşte Şeşen'in son hali

75 yaşındaki usta sanatçı ve oyuncu İlhan Şeşen cephesinden üzen haberler gelmişti geçtiğimiz günlerde. Grup Gündoğarken'in sesi, şarkılarıyla hafızalara kazınan, oyuncu ve şarkıcı İlhan Şeşen'in akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bodrum'da yaşayan 75 yaşındaki usta isim şimdilerde tedavi nedeniyle İstanbul'da. Önceki gün bir galada görüntülenen sanatçı, sağlığı hakkındaki sorulara sert çıktı.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 09:55 Güncelleme 15 Aralık 2023, 10:03
Akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen soruları duyunca küplere bindi Ne yapacaksınız sağlığımı? İşte Şeşen’in son hali 1

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmen şarkılarıyla tanınan İlhan Şeşen'in, akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen soruları duyunca küplere bindi Ne yapacaksınız sağlığımı? İşte Şeşen’in son hali 2

Bodrum'da yaşayan Şeşen, hastalığın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı.

Akciğer kanserine yakalanan İlhan Şeşen soruları duyunca küplere bindi Ne yapacaksınız sağlığımı? İşte Şeşen’in son hali 3

Doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylemişti.

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