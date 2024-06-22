Kırmızı rujlu pozu olay! Melissa Giz Cengiz büyüdü genç kız oldu! Fahriye Evcen, Doğa Rutkay'la olan eski fotoğraflarını görenler tanıyamadı

Bir zamanların popüler çocuk programı Güldüy Güldüy Show, TV ekranlarında izleyicilere neşe dolu anlar yaşatırken, çocuk oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Bu oyunculardan Melissa Giz Cengiz, yıllar boyunca büyük bir dönüşüm yaşadı ve şimdiki görünümüyle herkesi şaşırttı. Melissa Giz Cengiz, oyunculuk kariyerine 2012 yılında Böyle Bitmesin dizisiyle başladı. İlkokul yıllarında Güldüy Güldüy Show'daki skeçlerde sergilediği performanslarla izleyicilerin gönlünü kazanan Cengiz, Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu'nun kız kardeşi rolüyle geniş kitleler tarafından beğeni toplayarak, kendine sağlam bir hayran kitlesi oluşturdu.
Bir dönem Show TV ekranlarında yayınlanan Güldüy Güldüy Show'un çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çalıkuşu ve Kiralık Aşk gibi popüler dizilerde de rol alan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Bir dönemin çocuk yıldızı Melissa Giz Cengiz, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla gündem oldu.
2007 doğumlu Cengiz, 2012 yılında yer aldığı Böyle Bitmesin dizisinde ilk oyunculuk deneyimini elde etmişti.