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Emine Ün “Balo zamanı” deyip paylaştı! Kızı Duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

Ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında liseden mezun olan kızı Duru Kınay'ın mezuniyet balosuna özel bir paylaşımda bulundu. Siyah yırtmaçlı uzun bir elbise giyen Duru Kınay, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vururken ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. İşte Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 16:47 Güncelleme 21 Haziran 2024, 16:58
Emine Ün “Balo zamanı” deyip paylaştı! Kızı Duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İlk yorum Pınar Altuğ’dan... 1

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün'ün, Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay liseden mezun oldu.

Emine Ün “Balo zamanı” deyip paylaştı! Kızı Duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İlk yorum Pınar Altuğ’dan... 2

Sosyal medyayı aktif kullanan Ün ise kızının Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen mezuniyet töreninden paylaşımda bulundu.

Emine Ün “Balo zamanı” deyip paylaştı! Kızı Duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İlk yorum Pınar Altuğ’dan... 3

Siyah yırtmaçlı uzun bir elbise giyen Duru Kınay, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu.

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