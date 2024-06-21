Emine Ün “Balo zamanı” deyip paylaştı! Kızı Duru güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! İlk yorum Pınar Altuğ’dan...

Ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında liseden mezun olan kızı Duru Kınay'ın mezuniyet balosuna özel bir paylaşımda bulundu. Siyah yırtmaçlı uzun bir elbise giyen Duru Kınay, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vururken ilk yorum Pınar Altuğ'dan geldi. İşte Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı...