Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay sözler! 700 bin TL nafaka ödüyordu! "Boşadı diye mi üzüleceğim?"

2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan, uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, magazin gündemine sosyal medyada yaptığı yayınlarla geliyordu. Borç batağına düştüğü haberlerinin ardı arkası kesilmeyen Serdar Ortaç, bu kez eski eşi Chloe Loughnan hakkında olay sözler sarf etti. Serdar Ortaç 700 bin TL nafaka ödediği ödediği eski eşi hakkında bakın neler söyledi...