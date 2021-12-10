Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in eşi o müzisyen çıktı! Dizinin güleryüzlü asistanı Gülçin Kültür Şahin meğer...
Başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisinde Tuna karakterini canlandıran ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu. 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Şahin'in gerçek mesleğini öğrenince ise şaştı kaldı. TiyatroMUZ Tiyatro Ekibi ile oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Şahin hakkında araştırma yapanlar eşiyle mutluluk pozlarıyla karşılaştı. Bakın Gülçin Kültür Şahin'in eşi kim çıktı.
10.12.2021 14:21
- Son Güncelleme: 10.12.2021 14:21
Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları şoke etti. Hacettepe Üniversitesi'nden bambaşka bir bölümle mezun olan Şahin'in oyunculuk yapmadan önce yüksek lisans eğitimi de aldığı o mesleği icra ettiği ortaya çıkmıştı. Gülç
Gülçin Kültür Şahin'in eşi de sanat camiasından çıktı bakın kim. İşte başta Gülçin Kültür Şahin olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.