Kırmızı Oda’nın Tuna’sı Gülçin Kültür Şahin’in eşi o müzisyen çıktı! Dizinin güleryüzlü asistanı Gülçin Kültür Şahin meğer...

Kırmızı Oda dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun gerçek mesleği ise duyanları şoke etti. Hacettepe Üniversitesi'nden bambaşka bir bölümle mezun olan Şahin'in oyunculuk yapmadan önce yüksek lisans eğitimi de aldığı o mesleği icra ettiği ortaya çıkmıştı. Gülç