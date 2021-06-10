Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk bikinisi ile plajda arz-ı endam etti! Futbolcu Oğuzhan Özyakup'un ardından...

Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk bikinisi ile plajda arz-ı endam etti! Futbolcu Oğuzhan Özyakup'la yollarını ayırdıktan sonra soluğu kız kıza Bodrum'da alan 30 yaşındaki oyuncu pembe bikinisi dikkat çekti. İşte son olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Mitra karakteri ile adından söz ettiren Meilsa Aslı Pamuk'un bikinili pozları...

10.06.2021 09:06 - Son Güncelleme: 10.06.2021 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





