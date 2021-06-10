Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk bikinisi ile plajda arz-ı endam etti! Futbolcu Oğuzhan Özyakup'un ardından...
Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk bikinisi ile plajda arz-ı endam etti! Futbolcu Oğuzhan Özyakup'la yollarını ayırdıktan sonra soluğu kız kıza Bodrum'da alan 30 yaşındaki oyuncu pembe bikinisi dikkat çekti. İşte son olarak Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Mitra karakteri ile adından söz ettiren Meilsa Aslı Pamuk'un bikinili pozları...
10.06.2021 09:06
- Son Güncelleme: 10.06.2021 09:11
Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk bikinisi ile plajda arz-ı endam etti! İki yıldır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Melisa Aslı Pamuk ile Oğuzhan Özyakup'tan sevenlerini üzen haber geldi. Sonbaharda düğün yapmayı planladıkları konuşulan çift, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı.
Arkadaş gurubuyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta tatil sezonunu açan Melisa Aslı Pamuk'un, sürpriz ayrılık sonrası keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.
ART ARDA SİGARA YAKTI
Uzun süre şezlongta güneşlenen ünlü oyuncunun, ardı ardına sigara yaktığı görüldü.
Arkadaş gurubunun deniz sefasına katılmayıp kendini kremleyen Pamuk, akşam saatlerinde denize girince, meraklı bakışların odak noktası oldu.
FİT MELİSA
Deniz kenarında eğlenceli dakikalar geçirip arkadaşlarıyla şakalaşan 30 yaşındaki oyuncunun formda hali dikkat çekti.