Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'nın babası bakın kim spor severler iyi bilir! O da çok ünlü üstelik maaile birbirine benziyor!
Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'nın babası bakın kim spor severler iyi bilir! O da çok ünlü, üstelik maaile birbirine benziyor... Kırmızı Oda yeni sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Cuma 20.00'de diziseverlerle buluşuyor. Ele alınan konular kadar oyuncuları ile de dikkat çeken Kırmızı Oda dizisinin Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'nın özel hayatı merak ediliyor. Doğal tavırları ile tanınan başarılı oyuncunun ailesini görenler, 'hepsi birbirine benziyor' diyor. Binnur Kaya'nın babası ise spor severlerin tanıdığı bir isim. İşte Binnur Kaya'nın ailesi...
17.09.2021 14:19
- Son Güncelleme: 17.09.2021 14:23
Kırmızı Oda'nın Doktor Hanım'ı Binnur Kaya'nın babası bakın kim spor severler iyi bilir! O da çok ünlü üstelik maaile birbirine benziyor!
Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı.