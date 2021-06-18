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Kırmızı Oda’nın delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Oyuncu fragmanda bakın neden yokmuş

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalda Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Petekkaya, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son fragmanında Erkan Petekkaya'nın olmaması ise dikkat çekti. Dizisinden ayrıldığı öne sürülen oyuncudan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. İşte Erkan Petekkaya'nın fragmanda olmamasının nedeni…

18.06.2021 21:37 - Son Güncelleme: 18.06.2021 21:37
Kırmızı Oda’nın delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Oyuncu fragmanda bakın neden yokmuş

Acun Ilıcalı ile girdiği polemik sonrası Kırmızı Oda fragmanında yer almayan oyuncu Erkan Petekkaya'nın diziden ayrıldığı öne sürülmüştü.

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Kırmızı Oda’nın delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Oyuncu fragmanda bakın neden yokmuş

İddiaların ardından ünlü oyuncudan açıklama geldi. tv100'e konuşan Erkan Petekkaya, ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Kırmızı Oda’nın delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Oyuncu fragmanda bakın neden yokmuş

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Uzun süredir yaşadığım böbrek rahatsızlığım nedeniyle salı günü acilen ameliyata alındım. Sırf seyirciyi düşünerek ertesi gün doktor 3 gün dinlenmem gerektiğini söylediği halde sete gidip sahnelerimi zar zor yetiştirdik. Fragmanda olmamamın tek nedeni budur."

Kırmızı Oda’nın delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Oyuncu fragmanda bakın neden yokmuş

NE OLMUŞTU?
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, dün akşam TV8'de yayınlanan müzik töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce sosyal medya hesabından ateş püskürmüştü.

Kırmızı Oda’nın delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Oyuncu fragmanda bakın neden yokmuş

"SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN UTANIYORUM"
Erkan Petekkaya, söz konusu paylaşımında "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.