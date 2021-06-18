Kırmızı Oda’nın delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Oyuncu fragmanda bakın neden yokmuş

"SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN UTANIYORUM"

Erkan Petekkaya, söz konusu paylaşımında "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.