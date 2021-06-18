Kırmızı Oda’nın delikanlı Sadi’si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Oyuncu fragmanda bakın neden yokmuş
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'dan beklenen açıklama geldi! Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalda Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Petekkaya, "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan son fragmanında Erkan Petekkaya'nın olmaması ise dikkat çekti. Dizisinden ayrıldığı öne sürülen oyuncudan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. İşte Erkan Petekkaya'nın fragmanda olmamasının nedeni…
Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Uzun süredir yaşadığım böbrek rahatsızlığım nedeniyle salı günü acilen ameliyata alındım. Sırf seyirciyi düşünerek ertesi gün doktor 3 gün dinlenmem gerektiğini söylediği halde sete gidip sahnelerimi zar zor yetiştirdik. Fragmanda olmamamın tek nedeni budur."
"SENİN KANALINDA OLDUĞUM İÇİN UTANIYORUM"
Erkan Petekkaya, söz konusu paylaşımında "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu. Sizin gözlerinize. Helal olsun. Sizler utanmaz, iflah olmaz, kötü kişilersiniz. Acun Bey yuh size. Ahlak yoksunu. Utanıyorum senin kanalında olduğum için. Acun efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.