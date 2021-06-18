Resul Dindar’ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Resul Dindar’ın güzel eşi Derya…

Resul Dindar'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı… Konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündem olan ünlü şarkıcı Resul Dindar'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1982 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen şarkıcının özellikle özel hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Resul Dindar'ın eşi kim?" sorusunun cevabını arattı. İşte Resul Dindar'ın sır gibi sakladığı eşi…

18.06.2021 21:02 - Son Güncelleme: 18.06.2021 22:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





