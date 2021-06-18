Burcu Özberk ‘Estetik yok' dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Yıllar önceki halini görenler şaştı kaldı

Burcu Özberk 'Estetik' yok dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Özberk'in geçmiş yıllara ait fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Estetik operasyon geçirdiğini öne sürülen oyuncu ise "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama hiç estetiğim yok" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı. Ancak Özberk'in o fotoğrafları kafa karıştırdı. İşte ünlü oyuncu Burcu Özberk'in yıllar içindeki değişimi…

18.06.2021 22:04 - Son Güncelleme: 18.06.2021 22:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





