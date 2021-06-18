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Burcu Özberk ‘Estetik yok' dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Yıllar önceki halini görenler şaştı kaldı

Burcu Özberk 'Estetik' yok dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Özberk'in geçmiş yıllara ait fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu. Estetik operasyon geçirdiğini öne sürülen oyuncu ise "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama hiç estetiğim yok" diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı. Ancak Özberk'in o fotoğrafları kafa karıştırdı. İşte ünlü oyuncu Burcu Özberk'in yıllar içindeki değişimi…

18.06.2021 22:04 - Son Güncelleme: 18.06.2021 22:04
Burcu Özberk ‘Estetik yok' dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Yıllar önceki halini görenler şaştı kaldı

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burcu Özberk'in geçmiş yıllara ait fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

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Burcu Özberk ‘Estetik yok' dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Yıllar önceki halini görenler şaştı kaldı

Instagram'da bazı sayfalar, Burcu Özberk'in geçmiş yıllara ait fotoğraflarını yayınlayarak oyuncunun estetik yaptırdığını ileri sürdü.

Burcu Özberk ‘Estetik yok' dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Yıllar önceki halini görenler şaştı kaldı

Estetik haberlerini yalanlayan Burcu Özberk de "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama hiç estetiğim yok. Neden böyle haberler yapılıyor hiç bilmiyorum" İfadelerini kullandı.

Burcu Özberk ‘Estetik yok' dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Yıllar önceki halini görenler şaştı kaldı

Ancak Özberk'in o fotoğrafları kafa karıştırdı. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Burcu Özberk ‘Estetik yok' dedi o fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Yıllar önceki halini görenler şaştı kaldı

Nesrin Cavadzade