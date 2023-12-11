Kirli çamaşırları ifşa olunca fakir edebiyatı kasan Eylül Öztürk ve eşine Deniz Akkaya'dan olay sözler "Evde swinger partisi verdiniz hıyar p..venk!"

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" notu ile paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında fenomenlerin tüm mal varlıklarına el konulmasına kararı verilmiş o isimlerden biri de Eylül Öztürk olmuştu. Önceki gün kara para iddialarını yalanladığı ve aylık kazancını açıkladığı bir video yayınlayan Eylül Öztürk hakkında şimdi de Deniz Akkaya'dan olay yaratacak iddialar geldi. İşte haberin detayları...