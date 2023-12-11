Kirli çamaşırları ifşa olunca fakir edebiyatı kasan Eylül Öztürk ve eşine Deniz Akkaya'dan olay sözler "Evde swinger partisi verdiniz hıyar p..venk!"

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" notu ile paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında fenomenlerin tüm mal varlıklarına el konulmasına kararı verilmiş o isimlerden biri de Eylül Öztürk olmuştu. Önceki gün kara para iddialarını yalanladığı ve aylık kazancını açıkladığı bir video yayınlayan Eylül Öztürk hakkında şimdi de Deniz Akkaya'dan olay yaratacak iddialar geldi. İşte haberin detayları...
Şaaşalı paylaşımları ve kısa sürede edindikleri servetle dikkatleri üzerlerine çeken Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz haftalarda kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı. Sonrası ise adeta domino etkisi...
Polatların ardından gözler, aynı onlar gibi kısa süre servet sahibi olan sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Üstüne bir de Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' başlığıya paylaştığı fotoğraf ortaya çıkınca akıllara hepsi kara para mı aklıyordu sorusu geldi.
Fotoğrafta bulunan herkes, Polat çiftinin davasına dahil edilirken tüm fenomenlere yurt dışı yasağı da getirildi. Daha sonra ise soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un tüm mal varlıklarına el konulması talep edildi. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği şüphelilerin malvarlığı değerlerine el konulmasına karar verdi.