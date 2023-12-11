2 çocuk annesi Esra Erol’un 13 yıllık eşinden dikkat çeken yorum! Ali Özbir’in takipçisine verdiği yanıt “3. yolda mı?” dedirtti

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu. Özbir, önceki gün nostalji bir paylaşımda bulunarak oğlu Ömer'in ilk adımlarını sosyal medya hesabında yayınladı. Minik Ömer sevimli halleriyle ilgi odağı olurken Ali Özbir, "Bir tane daha yapsın Esra Hanım, çok güzel" yorumunda bulunan takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Özbir'in yanıtı "3. yolda mı?" dedirtti.