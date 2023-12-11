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2 çocuk annesi Esra Erol’un 13 yıllık eşinden dikkat çeken yorum! Ali Özbir’in takipçisine verdiği yanıt “3. yolda mı?” dedirtti

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu. Özbir, önceki gün nostalji bir paylaşımda bulunarak oğlu Ömer'in ilk adımlarını sosyal medya hesabında yayınladı. Minik Ömer sevimli halleriyle ilgi odağı olurken Ali Özbir, "Bir tane daha yapsın Esra Hanım, çok güzel" yorumunda bulunan takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. Özbir'in yanıtı "3. yolda mı?" dedirtti.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 11:59 Güncelleme 11 Aralık 2023, 12:29
2 çocuk annesi Esra Erol’un 13 yıllık eşinden dikkat çeken yorum! Ali Özbir’in takipçisine verdiği yanıt “3. yolda mı?” dedirtti 1

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni toplayan Esra Erol, başarılı kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Esra Erol’un 13 yıllık eşinden dikkat çeken yorum! Ali Özbir’in takipçisine verdiği yanıt “3. yolda mı?” dedirtti 2

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adlarında iki evladı oldu.

2 çocuk annesi Esra Erol’un 13 yıllık eşinden dikkat çeken yorum! Ali Özbir’in takipçisine verdiği yanıt “3. yolda mı?” dedirtti 3

Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, son olarak Ali Özbir'in bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

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