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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve'den olay paylaşımı: Sicilin parayla, nüfuzla...

Galatasaray, Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti. 20 yıllık seriye son veren Galatasaray'ın zaferinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den sicil paylaşımı geldi. Merve Terim Çetin dışında Fatih Terim'in diğer kızı Buse Terim de Galatasaray ve babası Fatih Terim'in başarısını kutladı. İşte Fatih Terim'in kızlarının galibiyet sevinci...

24.02.2020 10:01 - Son Güncelleme: 24.02.2020 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





