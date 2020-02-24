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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve'den olay paylaşımı: Sicilin parayla, nüfuzla...

Galatasaray, Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti. 20 yıllık seriye son veren Galatasaray'ın zaferinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den sicil paylaşımı geldi. Merve Terim Çetin dışında Fatih Terim'in diğer kızı Buse Terim de Galatasaray ve babası Fatih Terim'in başarısını kutladı. İşte Fatih Terim'in kızlarının galibiyet sevinci...

24.02.2020 10:01 - Son Güncelleme: 24.02.2020 10:01
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve'den olay paylaşımı: Sicilin parayla, nüfuzla...

Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de gelen Fenerbahçe galibiyetinin ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den olay paylaşımlar geldi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve'den olay paylaşımı: Sicilin parayla, nüfuzla...

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup ederken sarı kırmızılı camiada adeta bayram havası vardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve'den olay paylaşımı: Sicilin parayla, nüfuzla...

Galatasaray'ın galibiyet sevincine teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin de Instagram hesabından dahil oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve'den olay paylaşımı: Sicilin parayla, nüfuzla...

Merve Terim Çetin'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde;

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve'den olay paylaşımı: Sicilin parayla, nüfuzla...
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