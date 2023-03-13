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Haberler Magazin Kırık kalp ilan-ı aşk "Devrim Özkan seni seviyorum" Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı

Kırık kalp ilan-ı aşk "Devrim Özkan seni seviyorum" Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı

Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Çift hiçbir zaman açıklama yapmadı ancak önceki gün Fernando Muslera'nın eşinin doğum gününde birlikte bir fotoğraf karesinde yer aldılar. Aşkı kesinleştiren bu fotoğraf sonrasında ikili arasında ortalık karıştı. Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı? İşte detaylar...

13.03.2023 10:27 - Son Güncelleme: 13.03.2023 10:27
Kırık kalp ilan-ı aşk Devrim Özkan seni seviyorum Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı

Devrim Özkan ile Luvas Torreira arasında neler oluyor? İkilinin sosyal medyadaki karşılıklı hamleleri kafaları karıştırdı. İşte detaylar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kırık kalp ilan-ı aşk Devrim Özkan seni seviyorum Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı

GalatasarayLucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın aşk yaşadıkları iddia ediliyordu bir süredir. Ancak ikili kendi ağızlarıyla hiçbir zaman açıklama yapmamıştı.

Kırık kalp ilan-ı aşk Devrim Özkan seni seviyorum Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı

Son olarak ikili Fernando Muslera'nın eşinin foğum gününde yan yana poz vermişti.

Kırık kalp ilan-ı aşk Devrim Özkan seni seviyorum Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı

Ardından Devrim Özkan, Torreira'nın ailesini takip etmeye başlamıştı.

Kırık kalp ilan-ı aşk Devrim Özkan seni seviyorum Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı

Ancak ikilinin son hamleleri kafaları karıştırdı.

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