Kırık kalp ilan-ı aşk "Devrim Özkan seni seviyorum" Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı
Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den kadrosuna kattığı Lucas Torreira ile şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren Devrim Özkan'ın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Çift hiçbir zaman açıklama yapmadı ancak önceki gün Fernando Muslera'nın eşinin doğum gününde birlikte bir fotoğraf karesinde yer aldılar. Aşkı kesinleştiren bu fotoğraf sonrasında ikili arasında ortalık karıştı. Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı mı? İşte detaylar...
13.03.2023 10:27 - Son Güncelleme: 13.03.2023 10:27
Galatasaraylı Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın aşk yaşadıkları iddia ediliyordu bir süredir. Ancak ikili kendi ağızlarıyla hiçbir zaman açıklama yapmamıştı.