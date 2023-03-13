Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'la paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: "Nihat Doğan'ın ikizini doğurmuş"
Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'la paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada ünlü ismin eşine yorum yağdı. Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile evlendi. Gizli saklı ve apar topar kıyılan nikahın nedeninin Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olması olduğu ileri sürülü ve iddialar doğru çıktı. Ocak ayında ilk evladı olan oğlu Amin Badıkan'ı kucağına alan Nihat Doğan, eşi Arezoo Doğan'ın Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Nihat Doğan'ın oğlunu görenler, "Nihat Doğan'ın ikizini doğurmuş" yorumları yaptı.
"NİHAT DOĞAN'IN İKİZİNİ DOĞURMUŞ"
Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'la paylaşımı ortalığı yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı.
"İYİ Kİ ÇOCUĞUMUN ANNESİ OLDUN..."
Nihat Doğan aşka geldi eşi Arzu Doğan Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın oğlu Amin Badıkan'la paylaşımı ortalığı yıktı | VİDEO
Eski aşkları, polemikleri, 'güzellik merkezini batırdı' iddiaları derken son dönemde gündemden düşmeyen Nihat Doğan geçtiğimiz yaz sessiz sedasız evlenmişti.
İranlı hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan hakkında ortaya atılan 'kuliste Bahar Candan'ın annesiyle cinsel ilişkiye girdi' iddiası günlerce konuşulmuş hatta Nihat Doğan'dan gelecek olan açıklama dikkat çekmişti.
Nihat Doğan ile kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Bahar Candan'ın annesi... (Fotoğraftaki sarı sarçlı kadın)