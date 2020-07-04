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Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı anne oldu! Bakın Acun Ilıcalı'nın torunun adı ne

Dört kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Hamilelik döneminde de kameralara çok fazla görüntü vermeyen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı.

04.07.2020 15:24 - Son Güncelleme: 04.07.2020 15:24
Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı anne oldu! Bakın Acun Ilıcalı'nın torunun adı ne

Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

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Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı anne oldu! Bakın Acun Ilıcalı'nın torunun adı ne

Hamilelik döneminde de kameralara çok fazla görüntü vermeyen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı.

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı anne oldu! Bakın Acun Ilıcalı'nın torunun adı ne

Ilıcalı ailesinin en küçük üyesi olan Banu Ilıcalı'nın bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı anne oldu! Bakın Acun Ilıcalı'nın torunun adı ne

ACUN ILICALI'NIN YEĞENİ MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Bu güzel haberi Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı anne oldu! Bakın Acun Ilıcalı'nın torunun adı ne

Hamilelik sürecini basından uzak tutan Ilıcalı, önceki gün babası ve kız kardeşleriyle yemek yedi.

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