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Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı anne oldu! Bakın Acun Ilıcalı'nın torunun adı ne

Dört kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede oldu. Üç yıl önce Efe Ceyhun ile nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden. Hamilelik döneminde de kameralara çok fazla görüntü vermeyen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı bebeğini kucağına aldı.

04.07.2020 15:24 - Son Güncelleme: 04.07.2020 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





