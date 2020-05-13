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Kırgın Çiçekler'in Meral'iydi... Aleyna Solaker'in son hali herkesi şoke etti! 'Estetik mi yaptırdı?'

Kırgın Çiçekler dizisinde Meral karakterine hayat veren genç oyuncu Aleyna Solaker, Hizmetçiler dizisi ile ekranlara geri döndü. Aleyna Solaker, değişimi ile gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker'in son hali, estetik iddialarını da beraberinde getirdi. Eski halinden oldukça farklı görünen Aleyna Solaker şimdilerde güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. İşte Aleyna Solaker'in son hali ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri...

13.05.2020 15:00 - Son Güncelleme: 13.05.2020 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





