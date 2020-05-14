Anne ve babasının birebir aynısı! Koca adam oldu! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu çok büyüdü!
Anne ve babasının birebir aynısı! Koca adam oldu! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu çok büyüdü! Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş'ın mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyordu. Murathan şimdi 10 yaşında kocaman bir çocuk. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğullarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin çocukları. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır. Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi.
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın bu evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Ardından ünlü çift yollarını ayırdı. Fakat ayrılığa daha fazla dayanamadılar ve yeniden barıştılar. Bu süreçte oğulları Murathan büyüdü kocaman oldu. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş çocuklarıyla sosyal medya hesaplarından sık sık fotoğraf paylaşıyor. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan olmak üzere ünlülerin çocukları... Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. ... Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır. Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi. ... 1999 yılında katıldığı Elite Model Look'ta İpek güzeli, 2000'de katıldığı Miss Turkey'de ise 2. güzeli seçildi
Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş'ın mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyordu.
Haberler doğru değildir. Oğlum babasını hem haftasonları, hem de diğer yasal olarak tanınan sürelerde görmeye devam etmektedir. Sadece 2 haftasonu başka şehirde olması ve 20 yaş altı yasağı sebebiyle bu görüşmeler üzülerek gerçekleşmemiştir.
Lütfen haberleri, gerçekleri araştırarak yapalım. Kalpleri kırmayalım. Yolumuza bakalım. Sevgiler. Essalamu aleyküm.