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Anne ve babasının birebir aynısı! Koca adam oldu! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu çok büyüdü!

Anne ve babasının birebir aynısı! Koca adam oldu! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın oğlu çok büyüdü! Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuş, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Gamze Özçelik ve Pektaş'ın mutluluğu sadece 4 yıl sürdü. Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı da hafta sonları ziyaret ediyordu. Murathan şimdi 10 yaşında kocaman bir çocuk. Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğullarını görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin çocukları. Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır. Türk oyuncu, sunucu ve model Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde dünyaya geldi.

14.05.2020 13:01 - Son Güncelleme: 14.05.2020 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





