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"Kimsenin elini bile tutmadım" Şeyma Subaşı'dan özel bilgi! Formula E CEO'suyla aşk yaşadığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı'nın önce adı İzzet Antebi ile anılmış önceki gün ise Formula E CEO'su Alejandro Agag'le. Subaşı'dan konuya dair açıklama gecikmedi.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 09:02 Güncelleme 16 Ocak 2024, 09:17
Kimsenin elini bile tutmadım Şeyma Subaşı’dan özel bilgi! Formula E CEO’suyla aşk yaşadığı iddia edilmişti 1

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal Şeyma Subaşı, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor.

Kimsenin elini bile tutmadım Şeyma Subaşı’dan özel bilgi! Formula E CEO’suyla aşk yaşadığı iddia edilmişti 2

Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın Tuvana Türkay'ın eski aşkı İzzet Antebi ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Kimsenin elini bile tutmadım Şeyma Subaşı’dan özel bilgi! Formula E CEO’suyla aşk yaşadığı iddia edilmişti 3

Konuya dair açıklama ise Antebi'den gecikmemişti.

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