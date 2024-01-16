"Kimsenin elini bile tutmadım" Şeyma Subaşı'dan özel bilgi! Formula E CEO'suyla aşk yaşadığı iddia edilmişti

Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenen Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı'nın önce adı İzzet Antebi ile anılmış önceki gün ise Formula E CEO'su Alejandro Agag'le. Subaşı'dan konuya dair açıklama gecikmedi.