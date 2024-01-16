3 çocuk annesi Bergüzar Korel “İstifa ediyorum” deyip yeni evinin her detayını yayınladı! İşte Halit Ergenç ile aşk yuvası...

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen üç çocuk annesi Bergüzar Korel, ailesiyle yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı almıştı. İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan Korel, geçen aylarda ise Londra'daki evini değiştirdiğini duyurmuştu. Ünlü oyuncu yeni evinin her detayını takipçileriyle paylaştı. İşte Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in aşk yuvası...
Binbir Gece dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında dünyaevine girdi.
Bu evlilikten Ali Han ve Leyla adında üç evladı olan ünlü çift, yılın belli dönemlerini Londra'da geçirme kararı aldı.
İngiltere-Türkiye arasında mekik dokuyan çiftten Korel, geçen aylarda ise Londra'daki evini değiştirdiğini duyurdu.