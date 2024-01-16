Rafet El Roman son haliyle dillere düştü "Karizmam yakışıklılığım mahvoldu" diye isyan etti! Yüzü gözü şiş içinde kalmıştım

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti... Şimdilerde genç sevgilisiyle etkinliklerde boy gösteren Rafet El Roman son haliyle görenleri şaşkına çevirmişti. Daha önce "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" diyen El Roman sosyal medyanın diline düşmüştü. Botoks yaptırdığını söyleyen El Roman bakın nasıl isyan etti.