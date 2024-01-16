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Rafet El Roman son haliyle dillere düştü "Karizmam yakışıklılığım mahvoldu" diye isyan etti! Yüzü gözü şiş içinde kalmıştım

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti... Şimdilerde genç sevgilisiyle etkinliklerde boy gösteren Rafet El Roman son haliyle görenleri şaşkına çevirmişti. Daha önce "Lanet olsun doğuştan karizmatiğim" diyen El Roman sosyal medyanın diline düşmüştü. Botoks yaptırdığını söyleyen El Roman bakın nasıl isyan etti.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 09:33 Güncelleme 16 Ocak 2024, 09:39
Rafet El Roman son haliyle dillere düştü Karizmam yakışıklılığım mahvoldu diye isyan etti! Yüzü gözü şiş içinde kalmıştım 1

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası 55 yaşındaki Rafet El Roman, özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Rafet El Roman son haliyle dillere düştü Karizmam yakışıklılığım mahvoldu diye isyan etti! Yüzü gözü şiş içinde kalmıştım 2

Roman, bu kez son haliyle dikkat çekti. Şarkıcının yüzündeki değişim gündem oldu.

Rafet El Roman son haliyle dillere düştü Karizmam yakışıklılığım mahvoldu diye isyan etti! Yüzü gözü şiş içinde kalmıştım 3

Sosyal medyada paylaşılan paylaşılan gönderinin altına yorum ve beğeni yağdı.

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