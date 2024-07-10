Kimse bu halini görmemişti: "İkiz olacaklarmış neredeyse" Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'i görenler şok geçiriyor!

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Her yaptıklarıyla olay yaratan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi topluyor. Fahriye Evcen'in özel hayatı ve ailesi de hayranlarının merceği altında. İki çocuk annesi Fahriye Evcen, bu sefer de kardeşleriyle gündeme geldi.