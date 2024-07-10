Kimse bu halini görmemişti: "İkiz olacaklarmış neredeyse" Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'i görenler şok geçiriyor!

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor. Her yaptıklarıyla olay yaratan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi topluyor. Fahriye Evcen'in özel hayatı ve ailesi de hayranlarının merceği altında. İki çocuk annesi Fahriye Evcen, bu sefer de kardeşleriyle gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, başarılı kariyerinin yanı sıra mutlu evliliği ve iki çocuk annesi olarak da sık sık gündeme geliyor.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden hiç düşmüyor. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ve mutlu aile yaşantıları ile dikkat çeken çift, bu kez Evcen'in kız kardeşi Demet ile gündemde.
Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'in güzelliği sosyal medyada büyük ilgi gördü.