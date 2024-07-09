Teoman'ın 30 yıllık gitarı 466 bin TL'ye satıldı! Yeni sahibi de ünlü şarkıcı çıktı! Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak

"Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak" sözleriyle geçtiğimiz haftalarda vasiyetini açıklayan Teoman, 30 yıllık gitarını 466 bin TL'ye sattı. Geliri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak olan ve 300.000 TL'den açık artırmaya çıkan ünlü müzisyen Teoman'ın ikonik gitarı, 466.000 TL'ye sürpriz bir isim tarafından satın alındı.