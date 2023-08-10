Kimse bilmiyordu! Genç çiftin arasında meğer... 8 aydır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerindeki o gerçek şaşırttı!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme geliyor. Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla da büyük ilgi çekiyor. Tatil anlarını ve günlük yaşamını takipçileriyle paylaşan Erçel, 30.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları da paylaşarak yakın bir ilişkiyi tüm dünyayla paylaşıyor. Bu yaz aylarında tatilin tadını çıkaran Hande Erçel, New York'a gitme kararı almış ve sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte şehirde görüntülenmiştir. Erçel'in sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımları, çiftin keyifli anlarını ve birlikteliklerini yansıtıyor.
Magazin dünyası sık sık Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkını konuşuyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı yaklaşık 8 aydır birlikte. Dolu dizgin aşk yaşamaya devam eden ünlü çift hakkındaki şaşırtan detay sosyal medyayı salladı. İtalya ve Yunanistan'ın ardından şimdilerde New York'ta tatil yapan çift ile ilgili o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...
Hande Erçel ile Hakan Sabancı geçtiğimiz Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte görüntü vermişti. "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" diyerek ilişkilerini açıklayan çift sosyal medya hesaplarından da birlikte paylaşımlar yapmaya başladı.
Çift ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi.