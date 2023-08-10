Kimse bilmiyordu! Genç çiftin arasında meğer... 8 aydır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerindeki o gerçek şaşırttı!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sıkça gündeme geliyor. Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla da büyük ilgi çekiyor. Tatil anlarını ve günlük yaşamını takipçileriyle paylaşan Erçel, 30.9 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafları da paylaşarak yakın bir ilişkiyi tüm dünyayla paylaşıyor. Bu yaz aylarında tatilin tadını çıkaran Hande Erçel, New York'a gitme kararı almış ve sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte şehirde görüntülenmiştir. Erçel'in sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımları, çiftin keyifli anlarını ve birlikteliklerini yansıtıyor.