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Yollar ayrıldı cepler doldu! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun bölüm başı kazanacakları para akıllara zarar! Aşıklar para basıyor

Birlikte rol aldıkları dizideki arkadaşlıkları aşk dönüşen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış, Demir'in Saraçoğlu'yu aldattığı ardından çiftin yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Henüz konu hakkında iki taraftan resmi bir açıklama gelmese de rol aldıkları dizinin yeni sezon çekimleri 15 Ağustos'ta başlayacak. Dizinin 2.sezon çekimlerine günler kala, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinin bölüm başı aldıkları ücret ortaya çıktı. Bahsedilen rakamlar akıl alır cinsten değil.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 15:01 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 15:02
Yollar ayrıldı cepler doldu! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun bölüm başı kazanacakları para akıllara zarar! Aşıklar para basıyor 1

Rol aldıkları dizideki aşklarını gerçeğe taşıyan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldıkları iddia edilmişti.

Yollar ayrıldı cepler doldu! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun bölüm başı kazanacakları para akıllara zarar! Aşıklar para basıyor 2

Çiftten konuya dair net bir açıklama gelmedi ancak ikili bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Yollar ayrıldı cepler doldu! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun bölüm başı kazanacakları para akıllara zarar! Aşıklar para basıyor 3

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aylık kazancı ortaya çıktı. Demir'in diziden bölüm başı aldığı ücret herkesi şaşırttı.

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