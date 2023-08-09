Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 42 yaşındaki Aziz Aslan’ın memleketi...

Kadrosunda Onur Atilla, Uğur Bilgin, Ali Sunal gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da Fikri karakterini canlandıran oyuncu Aziz Aslan'ın hayatı merak edildi. 42 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Aziz Aslan aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bir çocuk babası Aslan'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Aziz Aslan'ın memleketi...
Güldür Güldür Show'da Fikri karakterini canlandıran oyuncu Aziz Aslan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
AZİZ ASLAN KİMDİR?
Marmara Üniversitesi Biyomedikal bölümünde okurken 2004 yılında geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.
Güldür Güldür adlı televizyon şovunda yer alan oyuncu, 2014 yılında Eyyvah Eyvah 3 sinema filminde oynadı.