Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 42 yaşındaki Aziz Aslan’ın memleketi...

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AZİZ ASLAN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Biyomedikal bölümünde okurken 2004 yılında geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.