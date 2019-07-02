GaleriMagazin

Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem'in eski eşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşıp kaldı

ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisi yaz sezonu dizileri arasında dikkat çekiyor. Başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kimse Bilmez, izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yakışıklı oyuncu Keremcem canlandırdığı Ali karakteri ile yakın markajda. Özel hayatı didik didik edilen Keremcem'in eski eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte başta Keremcem olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.

02.07.2019 17:15 - Son Güncelleme: 02.07.2019 17:31
Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem'in eski eşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşıp kaldı

ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Ali karakterine hayat veren Keremcem'in 2014-2015 yılları arasında yine kendisi gibi ünlü biriyle evli kaldığını biliyor muydunuz? İşte başta Keremcem olmak üzere ünlülerin eski eşleri.

Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem'in eski eşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşıp kaldı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem'in eski eşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşıp kaldı

Seda Sayan-Sinan Engin

Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem'in eski eşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşıp kaldı
Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem'in eski eşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşıp kaldı

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan şaşırtan açıklamalarda bulundu! Bahar Öztan'ın son halini görenler ise şok oldu
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan şaşırtan açıklamalarda bulundu! Bahar Öztan'ın son halini görenler ise şok oldu