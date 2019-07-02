Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem'in eski eşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşıp kaldı

ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde Ali karakterine hayat veren Keremcem'in 2014-2015 yılları arasında yine kendisi gibi ünlü biriyle evli kaldığını biliyor muydunuz? İşte başta Keremcem olmak üzere ünlülerin eski eşleri.