Kimse Bilmez'in Ali'si Keremcem'in eski eşi bakın kimmiş! Duyanlar şaşıp kaldı
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisi yaz sezonu dizileri arasında dikkat çekiyor. Başrollerinde Keremcem ve Özgü Kaya'nın yer aldığı Kimse Bilmez, izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yakışıklı oyuncu Keremcem canlandırdığı Ali karakteri ile yakın markajda. Özel hayatı didik didik edilen Keremcem'in eski eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İşte başta Keremcem olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
02.07.2019 17:15
- Son Güncelleme: 02.07.2019 17:31
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