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Finali olay olan İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi finali ile çok konuşulmuştu. İstanbullu Gelin dizisinin başarılı oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu ile verdiği poz sosyal medyada olay yarattı. Özcan Deniz Instagram hesabından minik oğlu ile yatakta uzanırken fotoğraf paylaştı. Özcan Deniz'in çocuğunun sevimliliği ise dikkatlerden kaçmadı. Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.

19.06.2019 17:17 - Son Güncelleme: 19.06.2019 17:20
Finali olay olan İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı

Özcan Deniz oğlu Kuzey Deniz ile İstanbullu Gelin dizisinin sezon finali yapmasıyla gündeme oturdu. İstanbullu Gelin'in ardından magazin muhabirlerinin peşinde olduğu Özcan Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Sevenleri İstanbullu Gelin'in yıldızı Özcan Deniz'in oğlu Kuzey Deniz'in fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. İşte Özcan Deniz dahil ünlüler ve çocukları.

Finali olay olan İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı

YENİ YAŞINI KUTLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl mart ayında Feyza Aktan ile evlenen ve evlendikten iki ay sonra oğlu Kuzey'i kucağına alan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, 1 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutlamıştı.

Finali olay olan İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı

Eşinin ve oğlunun olduğu bu fotoğraf karesini paylaşan Deniz altına "Aşklarım benim. Doğum günü hazırlığı ciddi iştir. Mutlu yaşlar canım oğlum" notunu düşmüştü.

Finali olay olan İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Finali olay olan İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

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