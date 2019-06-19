Finali olay olan İstanbullu Gelin oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu sosyal medyayı salladı

Star TV ekranlarında reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi finali ile çok konuşulmuştu. İstanbullu Gelin dizisinin başarılı oyuncusu Özcan Deniz'in oğlu ile verdiği poz sosyal medyada olay yarattı. Özcan Deniz Instagram hesabından minik oğlu ile yatakta uzanırken fotoğraf paylaştı. Özcan Deniz'in çocuğunun sevimliliği ise dikkatlerden kaçmadı. Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.

19.06.2019 17:17 - Son Güncelleme: 19.06.2019 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





