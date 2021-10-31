Trendyol'dan aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı! Tarkan durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Koronavirüs salgını sürecinde ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan megastar Tarkan uzun bir aranın ardından pistlere geri döndü. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın pastladığı iddia edilen Trendyol reklamı için Tarkan'ın aldığı para miktarı dudak uçuklattı. Ünlü şarkıcının imzaladığı sözleşmede yazan ücret görenlerin ağzını açık bıraktı. Hayranları uzun süredir gündemde olmayan şarkı yapmayan ve reklamlarda yer almayan Tarkan'ın bu dönüşünü, 'Durdu durdu turnayı gözünden vurdu' şeklinde yorumladı.
Pandemi sürecini Almanya'da geçirip normalleşmeye gidilmesiyle İstanbul'a dönüş yapan Tarkan ayağının dozuyla reklam anlaşması imzaladı. 2 farklı şirketten reklam teklifi alan Megastarın Trendyol ile anlaşma sağladı. Tarkan'ın 1 yıllığına anlaştığı şirketten tam tamına 30 Milyon TL aldığı öğrenildi.
Öte yandan gelir gelmez soluğu yol arkadaşı Ozan Çolakoğlu'nın stüdyosunda alan Tarkan'ın 2 yeni şarkı üzerine çalıştığı da ortaya çıktı.
ÜNLÜ KOMEDYEN TARKAN'I Tİ'YE ALDI!
Tarkan'ın oynadığı reklamdan 30 milyon lira alması sosyal medyayı gündeminde. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yakın arkadaşı Tarkan'ın oynadığı rolü ti'ye aldı.
Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in Instagram canlı yayınına katıldı. Yeni reklam filmiyle ekranlarda olan Cem Yılmaz, ünlü şarkıcı Tarkan'a yaptığı göndermeyle izleyenleri güldürdü.