Eğlencenin dozunu kaçırdı çırılçıplak poz verdi! Mohammed Alsaloussi’den ayrılan Şeyma Subaşı soluğu partilerde aldı! Yas tutacağına...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile birlikteydi. Alsaloussi Subaşı'ya evlenme teklifi bile etmişti. Çiftin evlilik haberi beklenirken flaş iddia ortaya atıldı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığı ileri sürüldü. Yüzüğünün de parmağında olmaması ayrılık iddialarını güçlendirdi. İkiliden bir açıklama gelmezken Subaşı'nın New York'ta düzenlenen Cadılar Bayramı partisine yalnız katılması dikkat çekti. Yanında sevgilisi olmayan Subaşı çıplak poz vererek magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya fenomeni, göğüs uçlarını eliyle diğer bölgelerini de uzun saçlarıyla kapatarak poz verdi. İnstagram hesabından paylaştığı o fotoğraflarına tepki yağdı. Bir çok kullanıcı 'Yas tutacağına partilere gidiyor', 'Yüzüğün nerde?' şeklinde yorumlarda bulundu.