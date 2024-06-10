Kimi falcı, kimi tostçuydu! Sibel Can, Hande Yener, Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in 'şansa bak' dedirten keşfedilme hikayeleri

Günümüzde, sosyal medyanın hüküm sürdüğü dijital çağda, ünlü olmak bir video veya gönderiyle bir anda milyonlara ulaşmak kadar kolay hale geldi. Ancak, geçmişte bu kadar geniş bir kitleye hitap edebilmek çok daha zorlu bir süreçti. Sosyal medyanın olmadığı dönemlerde, ünlü olmanın yolu sadece yetenekten değil, aynı zamanda büyük bir şanstan da geçiyordu. İşte, o dönemin zorluklarına rağmen şansın kapısını çalan ve bugünün yıldızlarına dönüşen isimlerin ilham verici hikayeleri...