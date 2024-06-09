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24 metrekarelik sımsıcak aşk yuvası! "Şu an herkes bizim hayatımızı yaşamak istiyor" diyen Elvin Levinler'in mütevazı evi: Rüya gibi...

Oyuncu Elvin Levinler ve iç mimar eşi Bülent Kocamanoğlu'nun aşk yuvalarının kapısını açtı. 24 metrekarelik bir arsa üzerine kurulu yapıda mütevazı hayat süren çift doğal yaşamla iç içe. "Şu an herkes bizim hayatımızı yaşamak istiyor" diyen Elvin Levinler, evinin bahçesini de "Rüya bahçe" olarak tanımladı. İşte Elvin Levinler - Bülent Kocamanoğlu çiftinin aşk yuvası ve diğer ünlülerin evleri...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 15:05 Güncelleme 09 Haziran 2024, 15:27
24 metrekarelik sımsıcak aşk yuvası! Şu an herkes bizim hayatımızı yaşamak istiyor diyen Elvin Levinler’in mütevazı evi: Rüya gibi... 1

Oyuncu Elvin Levinler ile iç mimar Bülent Kocamanoğlu, 8 yıl önce Bodrum'da yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirmişti.

24 metrekarelik sımsıcak aşk yuvası! Şu an herkes bizim hayatımızı yaşamak istiyor diyen Elvin Levinler’in mütevazı evi: Rüya gibi... 2

Çift evlendikten sonra bir eve taşınmak yerine ellerinde bavulları otellerde yaşamaya başlamıştı. Çok sık seyahat eden Levinler ve Kocamanoğlu, hem yurt içinde hem de yurt dışında merak ettikleri yerlere gidip gönüllerince konaklamayı tercih etti.

24 metrekarelik sımsıcak aşk yuvası! Şu an herkes bizim hayatımızı yaşamak istiyor diyen Elvin Levinler’in mütevazı evi: Rüya gibi... 3

Uzun yıllar yerleşik hayata geçemeyen çift, 4 yıl önce Datça'da bir arsa satın aldı. Levinler ve eşi, uzun uğraşlar sonucunda burayı yaşanacak hale getirdi.

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