24 metrekarelik sımsıcak aşk yuvası! "Şu an herkes bizim hayatımızı yaşamak istiyor" diyen Elvin Levinler'in mütevazı evi: Rüya gibi...

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Çift evlendikten sonra bir eve taşınmak yerine ellerinde bavulları otellerde yaşamaya başlamıştı. Çok sık seyahat eden Levinler ve Kocamanoğlu, hem yurt içinde hem de yurt dışında merak ettikleri yerlere gidip gönüllerince konaklamayı tercih etti.



