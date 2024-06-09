24 metrekarelik sımsıcak aşk yuvası! "Şu an herkes bizim hayatımızı yaşamak istiyor" diyen Elvin Levinler'in mütevazı evi: Rüya gibi...

Oyuncu Elvin Levinler ile iç mimar Bülent Kocamanoğlu, 8 yıl önce Bodrum'da yaptıkları düğünle hayatlarını birleştirmişti.
Çift evlendikten sonra bir eve taşınmak yerine ellerinde bavulları otellerde yaşamaya başlamıştı. Çok sık seyahat eden Levinler ve Kocamanoğlu, hem yurt içinde hem de yurt dışında merak ettikleri yerlere gidip gönüllerince konaklamayı tercih etti.
Uzun yıllar yerleşik hayata geçemeyen çift, 4 yıl önce Datça'da bir arsa satın aldı. Levinler ve eşi, uzun uğraşlar sonucunda burayı yaşanacak hale getirdi.