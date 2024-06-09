Mert Demir nereye Serenay Sarıkaya oraya! Mert Demir'in Stuttgart konserinde Serenay aşka geldi! Magazin dünyası o paylaşımı konuşuyor

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkı magazin gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Serenay resmen Mert Demir'in gölgesi oldu. Mert neredeyse Serenay orada. Mert Demir'in hemen hemen tüm konserlerinde Serenay Sarıkaya'yı görmek mümkün. Dün Stuttgart'ta sahneye çıkan Mert Demir'in yanında tabii ki Serenay da vardı. Sahne arkasından Mert Demir'i çeken Serenay Sarıkaya, paylaşımında öyle bir şey yazdı ki aşkları bir kez daha tescillendi.
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.
İlk olarak Nisan ayında görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, her fırsatta yan yana olmaya çalışıyor.
Mert Demir'in hemen hemen tüm konserlerine giden Serenay Sarıkaya dün de Stuttgart'taydı.