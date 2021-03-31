Kimi barajı geçemedi kimisi de 1 milyonu kaptı! İşte Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenenler ve finali görenler...
ATV ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor... Kim Milyoner Olmak İster yarışmacıları birbiri ardına gelen soruları yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor. Kimi yarışmacılar talihsiz bir şekilde henüz ilk soruda veda ederken kimileri ise final sorusuna kadar ulaşabiliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de daha ilk soruda elenen yarışmacıları ve büyük ödülün anahtarı olan final sorularını sizler için derledik.
31.03.2021 21:12
- Son Güncelleme: 31.03.2021 21:28