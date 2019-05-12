Kim Milyoner Olmak İster'in yıldızı Murat Yıldırım'ın eski eşi bakın kimmiş!

Kim Milyoner Olmak İster, 11 Mayıs Cumartesi akşamı yeni bölümüyle yine milyonları ekranlara kilitledi. Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in birbirinden ilginç ve heyecan veren soruları kadar, başarılı sunucusu Murat Yıldırım da çok konuşuluyor. Milyoner'in sevilen sunucusu Murat Yıldırım, yarışma ile olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak Murat Yıldırım'ın eski eşi, hayranları arasında en çok konuşulan ve en çok merak edilen konular arasında girdi. Peki Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...

12.05.2019 07:41 - Son Güncelleme: 12.05.2019 07:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





